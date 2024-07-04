Врачи дали советы татарстанцам, как сберечь здоровье в жаркую погоду

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

В Татарстане установилась жаркая погода. Как такая погода влияет на здоровье, а также как правильно защитить свой организм от пагубного влияния высоких температур, «Татар-информу» рассказали в Министерстве здравоохранения Татарстана.

«Уважаемые жители и гости республики Татарстан! На территории республики установилась экстремально жаркая погода. К сожалению, игнорирование данной ситуации может привести к серьезным последствиям для здоровья каждого из нас. Жара - это не только время для купания и пикников, но и период, когда нужно быть особенно внимательным к своему здоровью», – отметил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

По его словам, высокая температура воздуха представляет серьезную угрозу для организма, может привести к тепловому удару, обезвоживанию, ухудшению состояния людей с хроническими заболеваниями.

Врачи подчеркнули, что летняя жара – это причина тепловых и солнечных ударов, приводящих к обострению хронических болезней, таких как сахарный диабет, гастрит, бронхит, а также сердечно-сосудистых заболеваний – ишемической болезни сердца, гипертонического криза, инсульта и инфаркта.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане ожидается 35-градусная жара и порывистый ветер. Жаркая погода продержится всю неделю.

Врачи отмечают, что наиболее уязвимой категорией людей в условиях жары являются граждане старше 55 лет. Для них особенно возрастает риск возникновения инсультов. Поэтому крайне важно знать основные симптомы приближающегося инсульта, чтобы вовремя помочь пострадавшему – это потеря сознания, проблемы с речью, онемение конечностей и даже мышц лица.

Если возникают жалобы на болевые ощущения в области груди с левой стороны, которые распространяются на руку или спину, сопровождаются чувством тяжести в груди, нарушением сердечного ритма, спазмами и необъяснимым страхом, то эти симптомы могут свидетельствовать о возможном сердечном приступе, иначе известном как инфаркт.

Врачи поделились простыми советами, которые помогут татарстанцам перенести летнюю жару без осложнений для здоровья.

Во-первых, людям пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями необходимо строго придерживаться рекомендаций врача, принимать лекарства в дозах и режиме, назначенных врачом.

Во-вторых, без особой необходимости лучше не выходить на улицу в период максимальной солнечной активности — с 11 до 17 часов дня. Однако если выйти все же необходимо, стоит надеть свободную светлую одежду из натуральных материалов, не забыть про легкую шляпу и бутылку с минеральной водой без газа. Специалисты рекомендуют по возможности оставаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения с кондиционерами.

В-третьих, в этот период желательно увеличить ежедневное потребление жидкости, но делать это нужно осторожно.

«Надо соблюдать водный режим – выпивать полтора-два литра в сутки. Но людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо советоваться с врачом, чтобы не увеличивалась нагрузка на сердце. Рекомендуемые напитки: вода с соком лимона, теплый зеленый чай без сахара, компоты и морсы. Лимонная вода очень хорошо утоляет жажду, а чай из мяты поможет вам не только успокоить нервы, но и лучше спать жаркой летней ночью. Не употребляйте алкоголь, в том числе и пиво, а также различные сладкие газированные напитки. Они не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме», – подчеркнули медики.

В-четвертых, особое внимание стоит уделить питанию. Лучше питаться легкой пищей: овощами, фруктами, отварной рыбой и курицей, окрошкой. Кроме того, желательно полностью исключить из рациона жирную, жареную и сладкую пищу.

В-пятых, стоит избегать чрезмерной физической активности и интенсивных спортивных тренировок, чтобы предотвратить обезвоживание организма в жару.

Шестое правило – в помещении с кондиционером следует соблюдать осторожность, избегая переохлаждения организма. Рекомендуется не снижать температуру воздуха ниже +22...+23 градусов Цельсия.

«Летом почти все простудные заболевания связаны с неправильным использованием кондиционеров и злоупотреблением холодными напитками и мороженым», – заметили медики.

Седьмой совет врачей касается окон. Они являются основным источником проникновения горячего воздуха в помещение. В дневное время их рекомендуется держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.

И последнее, что советуют татарстанские медики, – необходимо знать симптомы теплового и солнечного удара.

«В первую очередь это такие признаки, как слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях возможна потеря сознания. Очень важно суметь вовремя и правильно оказать помощь человеку, который внезапно потерял сознание в душном транспорте или даже посреди улицы», – рассказали в Минздраве республики.

Если человек перегрелся, необходимо незамедлительно вызывать врача, а также попытаться охладить организм. Пострадавшего необходимо уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце. Если человек находится в сознании, ему нужно дать обильное питье. Если же он потерял сознание, следует привести его в чувство с помощью нашатырного спирта. А дальше остается ждать приезда бригады скорой помощи.

«Правила поведения в период аномальной жары не такие и сложные. Соблюдая их, будет возможно вести нормальный образ жизни и максимально сохранить здоровье. Желаем вам крепкого здоровья и надеемся, что такая аномально жаркая погода не нанесет ущерба вашему здоровью», – заключили медики.

Министр здравоохранения РТ в свою очередь отметил, что только от самого человека зависит то, как он проведет этот период аномальной жары.

«Помните, что ваше здоровье в ваших руках! Будьте осторожны, соблюдайте простые правила безопасности, и лето пройдет для вас комфортно и безопасно», – подчеркнул министр здравоохранения РТ.