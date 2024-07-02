Начало июля окажется в Татарстане на 4 градуса теплее нормы

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В Татарстане средняя температура воздуха в первой декаде июля будет на четыре градуса выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 10 июля равняется 19,1 градуса тепла, а для Казани — 19,6 градуса, отмечают синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к середине недели в Татарстане установится 36-градусная жара. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров.