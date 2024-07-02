news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 2 июля 2024 16:59

Начало июля окажется в Татарстане на 4 градуса теплее нормы

Скопировать ссылку
Начало июля окажется в Татарстане на 4 градуса теплее нормы
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в первой декаде июля будет на четыре градуса выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 10 июля равняется 19,1 градуса тепла, а для Казани — 19,6 градуса, отмечают синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к середине недели в Татарстане установится 36-градусная жара. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров.

читайте также
Татарстанцев предупредили о 33-градусной жаре
Татарстанцев предупредили о 33-градусной жаре
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #аномальная жара
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2