В Татарстане обновили Концепцию национальной политики

В Татарстане принята обновленная редакция Концепция государственной национальной политики РТ. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В частности, изменения коснулись формулировки вызовов и угроз в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений. В предыдущей версии документа они связывались с «религиозным экстремизмом, терроризмом, распространением нетрадиционных религиозных идей, которые негативно отражаются на этническом самосознании».

Теперь же в концепции утверждается, что вызовы и угрозы установившемуся в республике «духу мирного взаимодействия и сотрудничества представителей различных национальностей и вероисповеданий» связаны с «проявлениями русофобии, неонацизма, фальсификации истории, насаждением чуждых российской нации идеалов и ценностей, усилиями недружественных иностранных государств по дестабилизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений».

Прежде в документе констатировалось, что «заметное влияние» на формирование и реализацию государственной нацполитики в Татарстане оказывают миграционные процессы. Сейчас влияние именуется «определенным» и указывается, что увеличившийся приток мигрантов «обусловливает выработку мер социальной адаптации прибывающих граждан с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Вместе с тем в документе подчеркиваются существенные результаты по обеспечению межнационального и межконфессионального мира и согласия. Так, соцопросы 2025 года свидетельствуют: 86,5% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных отношений, а 84,2% – межрелигиозных. Около 90% респондентов, по их словам, не сталкивались с дискриминацией по национальному, языковому или религиозному признаку, а уровень общероссийской гражданской и татарстанской идентичности составляет 86%.

Помимо прочих, в числе приоритетных направлений государственной национальной политики фигурирует «укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) и формируемой в ее контексте татарстанской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей».

За основу обновленной Концепции государственной национальной политики Татарстана была принята Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2036 года, о чем сообщал «Татар-информ».