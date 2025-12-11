«Чтобы люди знали язык матери»: стратегию нацполитики РФ до 2036 года обсудили в Казани

Итоги реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Татарстане на период до 2025 года и задачи новой стратегии до 2036 года обсудили сегодня в Казанском Кремле на Совете при Раисе Татарстана. Заседание провел руководитель республики Рустам Минниханов.





Фото: rais.tatarstan.ru

«Межнациональный мир и согласие – залог успешного развития Татарстана»

На заседание Совета собрались руководители министерств и ведомств, депутаты Госсовета РТ, главы муниципальных районов, представители Общественной палаты, этнокультурных и религиозных организаций, ученые.

«Мы собрались накануне важной даты – Дня Конституции России. Реализация конституционных прав тесно переплетается с темой нашего сегодняшнего заседания. Важнейшей гарантией Основного закона страны является равенство прав и свобод человека независимо от пола, расы, национальности и языка», – сказал Рустам Минниханов, открывая встречу.

Он отметил, что в Татарстане проводится большая работа в рамках исполнения республиканского плана реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года.

«Президентом России Владимиром Путиным 25 ноября утверждена новая стратегия на период до 2036 года. В документе особое внимание уделено роли русского народа в поддержании многонационального единства, этнокультурному и языковому многообразию России, историческому опыту и традициям межкультурного и межрелигиозного взаимодействия. Они названы достоянием многонационального народа страны, которое защищается государством», – отметил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Важнейшей гарантией Основного закона страны является равенство прав и свобод человека независимо от пола, расы, национальности и языка» Фото: rais.tatarstan.ru

Существенное место в документе уделено внешним и внутренним угрозам национальной безопасности России. Среди них русофобия, неонацизм, фальсификация истории, радикализм, насаждение чуждых идеалов и ценностей, попытки дестабилизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Эти вопросы особенно актуальны в связи с проведением специальной военной операции.

«Стратегия впервые включает новый раздел, который определяет модель ее реализации в субъектах страны», – отметил Минниханов.

Речь идет об опоре на исторический опыт взаимодействия народов, проживающих на данных территориях, сохранении этнокультурной самобытности народов и защите их прав, принятии мер по укреплению гражданского единства, сохранении и развитии этнокультурного многообразия народов, их языков, культур, повышении эффективности программных мер, постоянном мониторинге и профилактике конфликтов на национальной и религиозной почве, оперативном реагировании на них.

Минниханов отметил, что Татарстан – республика с ярко выраженным многонациональным и поликонфессиональным составом.

«На протяжении столетий здесь компактно и в согласии проживают представители народов Поволжья – татары, русские, чуваши, удмурты, марийцы, мордва и другие. В последние годы заметное влияние на национальный состав стали оказывать миграционные процессы», – сказал Раис Татарстана.

Сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия – важнейшее условие успешного развития Татарстана. Важно комплексно и системно решать вопросы этнокультурного развития, подчеркнул он.

Ирада Аюпова: «Министерство культуры РТ при проведении традиционных народных праздников вшивает в их структуру интерактивные форматы, при этом праздники сохраняют историческую и этническую достоверность» Фото: rais.tatarstan.ru

«Праздники сохраняют историческую и этническую достоверность»

Министр культуры РТ Ирада Аюпова сообщила, что предварительные итоги реализации в Татарстане Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года и те изменения, которые обозначены в новой стратегии до 2036 года, обсуждались недавно на коллегии Минкульта Татарстана в Доме Дружбы народов.

«Нам очень понравился подход Дома народов России, построенный на принципах социальной архитектуры по трем основным направлениям: ценности, память и медиа. Безусловно, ключевые приоритеты работы, в том числе и в сфере межнациональных отношений, определены указом Президента России. В документе отражены ключевые 17 ценностей, которые являются фундаментом межнационального и межконфессионального согласия», – сказала Аюпова.

По ее словам, такая ценностная модель закладывается сегодня при организации традиционных народных праздников в республике. Основная миссия традиционных праздников – через трансляцию традиций обеспечить преемственность ценностей. В этой работе важно находить новые форматы, интересные для людей, считает Аюпова.

«Министерство культуры РТ при проведении традиционных народных праздников вшивает в их структуру интерактивные форматы, при этом праздники сохраняют историческую и этническую достоверность. Такой подход обеспечивает культурное развитие, укрепление российской общероссийской гражданственности», – подчеркнула Аюпова.

Ильсур Хадиуллин сообщил собравшимся об уроках истории в школах, учебно-методических пособиях по чувашскому, удмуртскому, марийскому, мордовскому языкам и литературе Фото: rais.tatarstan.ru

«Мозаика культур», финно-угорский фестиваль и проект «СВОИ»

Традиционные народные праздники пользуются большой популярностью в Татарстане. Так, число участников Республиканского этноконфессионального фестиваля «Мозаика культур» за годы его проведения выросло в три раза. Фестиваль объединяет творческие коллективы, более 4 тысяч участников национальных творческих коллективов разных национальностей и конфессий, демонстрирует культурное многообразие республики.

«В этом году мы провели его 12 июня, в День России, что символично подчеркивает усиление общероссийской гражданской идентичности в условиях этнокультурного разнообразия», – заметила Аюпова.

Министр культуры РТ также рассказала о перезагрузке республиканского фестиваля финно-угорских народов «Мы ветви одного дерева». В этом году его участникам была представлена расширенная программа панельных дискуссий, прошли научные семинары и практические тренинги по сохранению языков и культурного наследия. Проект удостоен шестой Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» в номинации «За лучшие практики в сфере национальных отношений».

«Мы живем в непростое время, когда только единство народов России может стать щитом перед усилиями недружественных стран по расколу российского общества, распространению деструктивной информации и продвижению чужих интересов. В Татарстане этим угрозам противостоит эффективная система взаимодействия власти и институтов гражданского общества», – подчеркнула Аюпова.

Она также рассказала о предоставлении грантов Раиса РТ на развитие институтов гражданского общества, Республиканском молодежном межнациональном форуме «Дружба народов – богатство Татарстана», интерактивном культурно-образовательном проекте «Уроки дружбы и согласия», интернет-проекте «СВОИ».

Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин сообщил собравшимся об уроках истории в школах, учебно-методических пособиях по чувашскому, удмуртскому, марийскому, мордовскому языкам и литературе, а также об успехах школьников из Татарстана на ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе.

Минтимер Шаймиев: «Если мы вот так же терпеливо, прислушиваясь к голосу народа, будем и дальше жить и работать, то результаты будут» Фото: rais.tatarstan.ru

«Республика обречена на успех»

Путь развития, пройденный Татарстаном, вызывает определенное чувство удовлетворенности. Проблемы всегда были и будут, но наш регион способен с ними справиться, заявил в своем выступлении Государственный Советник, первый Президент РТ Минтимер Шаймиев.

«Непростой путь проходим все эти годы. Не только одни мы, вообще, я имею в виду становление в новых условиях самой Российской Федерации и всего многонационального народа России», – отметил в своем выступлении Шаймиев.

По мнению Государственного Советника РТ, региону удается успешно преодолевать все критические моменты.

«Если мы вот так же терпеливо, прислушиваясь к голосу народа, будем и дальше жить и работать, то результаты будут», – сказал Шаймиев.

Он добавил, что у Татарстана большое будущее.

«Мы сейчас можем быть уверенными, что республика обречена на успех, потому что мы умеем работать, у нас есть возможности, ресурсы, население многонациональный народ. Поэтому, пройдя непростые перестроечные годы и имея определенный опыт, сейчас его нужно закрепить», – заметил Шаймиев.

Он также отметил, что представители всех национальностей, проживающих в Татарстане, равны. «Душа радуется, когда есть такое взаимопонимание. Нужно терпение, любить друг друга и республику», – заключил Шаймиев.

Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и поддержка участников СВО

Начальник Департамента национальной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина отметила, что главное событие в этом году – утверждение Президентом новой стратегии на очередные 10 лет – до 2036 года. Кроме этого, в этом же году Президентом утверждена Концепция миграционной политики, основы государственной языковой политики – целый комплекс документов стратегического планирования.

«Одно из важнейших и знаковых решений – поддержанное Президентом предложение об объявлении 2026 года Годом единства народов России. Огромное внимание будет уделено межнациональному, межрелигиозному единству наших народов», – сказала Вагина.

Также в нашей стране продолжится работа по сохранению и защите традиционных духовно-нравственных ценностей народов России, поддержке участников СВО и членов их семей.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в свою очередь отметил важность разработки и принятия закона о государственной национальной политике, а также актуальность темы языковой политики в целом.

Фарид Мухаметшин: «Сегодня уже ветераны, которые живут в нашей республике, – узбеки, таджики, казахи, киргизы – поднимают вопрос об обучении родному языку своих детей и внуков» Фото: rais.tatarstan.ru

«Узбеки, таджики, казахи, киргизы поднимают вопрос обучения родному языку своих детей и внуков»

Председатель Госсовета РТ, председатель совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин заметил, что в последние годы в многонациональный Татарстан стремятся трудовые мигранты. Их нужно принять, адаптировать и включить в общественно-политическую и трудовую деятельность.

«На сегодняшний день в составе ассамблеи 269 региональных и местных национальных общественных объединений, представляющих интересы 39 национальностей. Непосредственно в Доме дружбы функционирует 41 офис руководителей национальных культурных объединений», – сообщил он.

По словам Мухаметшина, мигранты, приехавшие жить и работать в нашу республику, ставят вопрос о том, чтобы их детей обучали русскому и татарскому языку. Изучение русского и татарского языков проводится в городах и районах республики.

«Но сегодня уже ветераны, которые живут в нашей республике, – узбеки, таджики, казахи, киргизы – поднимают вопрос об обучении родному языку своих детей и внуков», – сказал Мухаметшин.

По его словам, этот вопрос предстоит решить в дальнейшем. В целом в многонациональном и многоконфессиональном Татарстане серьезных конфликтов на почве многоязычия нет, подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Раис Татарстана особо подчеркнул, что «нужно дать возможность, чтобы люди знали свои родные языки и язык матери» Фото: rais.tatarstan.ru

«Воспитание патриотов – наша главная задача»

Подводя итоги встречи, Рустам Минниханов обозначил ключевые моменты в дальнейшей работе.

«Необходимо тщательно проработать вопросы реализации задач по защите, поддержке и развитию русского языка во взаимодействии с комиссией под руководством Премьер-министра РТ Алексея Песошина. Совместно с комиссией под руководством Марата Ахметова (заместитель Председателя Госсовета РТ) продолжить работу по сохранению и развитию татарского языка и культуры, а также языков и культур других народов, проживающих в республике», – сказал он.

Раис Татарстана особо подчеркнул, что «нужно дать возможность, чтобы люди знали свои родные языки и язык матери».

«2026 год объявлен Годом единства народов России и в нашей республике – Годом воинской и трудовой доблести. Сегодняшняя ситуация заставляет нас объединиться против нашего врага. И в целом мы понимаем, что воспитание патриотов – это наша главная задача», – подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что в новой стратегии существенно расширены задачи системы образования и молодежной политики в деле воспитания подрастающего поколения. В разрабатываемых во исполнение этой задачи мерах необходимо сделать особый акцент на вопросах сближения поколений и противодействия распространению ксенофобии, идеологий нацизма, экстремизма и терроризма.