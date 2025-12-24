Тишков о новом курсе нацполитики: «Главное – единство нации при сохранении многообразия»

С 1 января в России в силу вступит Стратегия государственной национальной политики, рассчитанная до 2036 года. О ее главных целях в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал советский и российский историк, этнолог, социальный антрополог, доктор исторических наук Валерий Тишков. Сегодня мы публикуем первую часть беседы.





Валерий Тишков: «Дело не в том, что прежняя стратегия якобы не оправдала себя или оказалась неудачной. Просто жизнь развивается»

Стратегия национальной политики – 2036: преемственность и новшества

– Валерий Александрович, сегодня хотелось бы в первую очередь поговорить о Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Недавно Президент России Владимир Путин подписал указ о ее реализации до 2036 года. В чем, по вашему мнению, заключается преемственность с предыдущим документом и что принципиально нового предусмотрено в обновленной стратегии?

– Существует установленный указом Президента порядок подготовки документов стратегического планирования: каждые пять лет основные документы должны проходить определенное обновление. В частности, речь идет о стратегии в ее новой редакции. Она корректирует предыдущую версию 2012 года, хотя между ними был и промежуточный вариант.

Поэтому дело не в том, что прежняя стратегия якобы не оправдала себя или оказалась неудачной. Просто жизнь развивается, появляются новые проблемы, задачи, формируются новые подходы, и именно поэтому возникла необходимость в новой редакции документа. При этом она сохранила свое название – Стратегия государственной национальной политики.

Самая первая версия документа была принята в 1996 году и называлась она «Концепция государственной национальной политики», а в 2012 году слово «концепция» было заменено на «стратегия».

– «Концепция» – это, можно сказать, более широкие, общие штрихи?

– Да, видимо, хотелось подчеркнуть некий принципиально новый этап. В нынешней же редакции нет задачи дистанцироваться от предыдущего документа. Это именно продолжение, реальная преемственность – одна из ее отличительных черт. По крайней мере, уже в самом начале, в глоссарии, то есть в разделе с основными понятиями и терминами, используется тот же понятийный аппарат, что и в предыдущей концепции.

Этот глоссарий и ключевые термины были разработаны нашим Научным советом РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений. Совет возглавляют два сопредседателя – академик Талия Ярулловна Хабриева и я. Так что это один из наглядных показателей преемственности.

Далее, структура документа в целом повторяет прежнюю: формулировка целей, задач, – только теперь все изложено более строго. Эта версия стратегии, я бы сказал, структурно и технологически выполнена лучше, потому что есть еще указ или постановление Совбеза, регулирующее подготовку подобных документов стратегического планирования. В нем прописано, что обязательно должны быть цели, задачи, приоритеты. Иногда это выглядит несколько формально, на мой взгляд, но тем не менее разработчики стремились это соблюсти. Затем идут основные направления, механизмы реализации и показатели эффективности. Вот эту структуру новая редакция выдерживает более строго, и в этом одно из ее отличий.

Стратегия получилась более подробной: учтено больше замечаний разных ведомств – в частности, Министерства культуры, Росмолодежи. В разработке участвовало не только Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) как основной исполнитель: документ находился под контролем и аппарата правительства.

В итоге именно аппарат Татьяны Алексеевны Голиковой и Администрация Президента довели стратегию до окончательного вида.

Единство нации и патриотизм на первом месте

– Что принципиально нового в этой версии стратегии?

– Понимаете, иногда раздаются мнения, будто все старое перечеркнули, и теперь начинается что-то совершенно новое. Но это не так – не с чистого листа. Во-первых, очень четко сформулирована основная цель – обеспечение единства многонационального народа Российской Федерации, российской нации, при сохранении культурного многообразия России, а также обеспечение межнационального мира и согласия. Такая формулировка, в отличие от прежней, акцентирует внимание на единстве, российской идентичности и патриотизме – они выдвигаются на первый план.

Нужно сказать, что первая часть, посвященная оценке ситуации, хотя и была в прежней редакции, здесь фактически написана заново. Все-таки прошло более десяти лет, появилось множество новых проблем, новых явлений. Очень важных. Начиная с «Крымского консенсуса» – присоединения Крыма, а затем и новых территорий (ЛНР и ДНР).

Это и вопросы жесткого, нового уровня геополитического противостояния, рост внешней русофобии и попытки пересмотреть наше историческое прошлое.

Новый уровень контроля: межведомственная и федеральная координация

– То есть это целый ряд новых вызовов.

– Да, фактически этот раздел сформулирован заново. Там же отмечены и некоторые внутренние риски, связанные с неконтролируемой миграцией, с попытками находить людей, готовых совершать террористические акты. Угрозы терроризма формируются не только под внешним влиянием, но и за счет некоторых внутренних ресурсов – такие люди, к сожалению, находятся.

Что касается новых положений, то, в отличие от прежней версии, здесь подробно прописан не только федеральный уровень. Федеральный уровень вообще описан достаточно полно – на мой взгляд, даже чрезмерно, но раз принято, значит принято, Президент подписал указ. При этом среди ведущих ведомств фактически не упоминается Федеральное агентство по делам национальностей: говорится, что основная организующая и координирующая роль возлагается на само правительство, то есть на аппарат вице-премьера Голиковой.

И очень важная новация: будет создана межведомственная правительственная комиссия по реализации государственной национальной политики.

– Можно сказать, что тема не делегируется какой-то отдельной структуре? Она настолько важна, что создается именно правительственная комиссия?

– Да. И я знаю, что сейчас аппарат Голиковой занимается формированием состава этой правительственной комиссии. Пока не могу сказать, кто туда войдет и какого уровня будут участники, но сама по себе это серьезная новация. Раньше была межведомственная комиссия при вице-премьере Чернышенко, а теперь планируется именно правительственная комиссия – статусом выше. Как есть, например, правительственные комиссии по оборонной политике или по технологиям. Это – федеральный уровень.

Отмечу также, что, на мой взгляд, в документе недостаточно четко прописан вопрос федерализма. Все-таки Россия – это федерация. В предыдущих проектах это звучало яснее, сейчас же как-то отошло на второй план. А я считаю, что над этой темой нужно думать и ни в коем случае нельзя подвергать сомнению сам принцип федерализма. Это основа нашего государственного устройства, основа Конституции и название нашей страны.

Теперь о существенно новом. В значительной мере расширены полномочия регионов по реализации государственной национальной политики – и подчеркнута их ответственность. Введены полномочия и для муниципального уровня, чего в прежнем варианте практически не было.

Это означает, что ответственными лицами за национальную политику должны быть не только руководители субъектов Федерации, но и представители муниципалитетов. А на местах нередко оказываются люди случайные: сегодня он занимается водоснабжением, завтра – сантехникой, а параллельно ему поручают и вопросы национальной политики. Хотя эта сфера требует специальной подготовки.

Я знаю, что в Татарстане, например, есть опыт подготовки муниципальных кадров в области национальной политики, но в большинстве регионов такого нет. Так что введение муниципального уровня ответственности может стать серьезным стимулом к формированию профессиональной практики в этой сфере. Это что касается направлений.

И третье – в части механизмов реализации теперь представлен значительно более широкий перечень показателей эффективности исполнения.

Как «измерить температуру» национальной политики

– Что из этого перечня принципиально новое, чего раньше не было?

– Во-первых, есть традиционные показатели, которые сохраняются. Это уровень удовлетворенности состоянием межнациональных отношений – процент людей, считающих ситуацию положительной. На первом месте остается и уровень российской идентичности. Там даже прописаны ориентировочные проценты – около 80–90%, – то есть доля граждан, которые в иерархии своих идентичностей (этнической, религиозной и других) ставят на первое место «я – россиянин, гражданин Российской Федерации».

Но, кстати, этот вопрос еще нужно перепроверить – возможно, некоторые формулировки изменили. Я был сторонником того, чтобы не ставить людям выбор в формате «ты мусульманин или россиянин». Для многих верующих, особенно для мусульман, религиозная принадлежность стоит на первом месте. Поэтому формулировка «или-или» недопустима.

Мы это обсуждали с социологами. Сейчас директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Михаил Черныш, после смерти основателя и научного руководителя ФНИСЦ Михаила Горшкова, – он говорил, что будут менять подходы.

Тем не менее вопрос российской идентичности остается одним из ключевых, и задача заключается в его укреплении, а не снижении. Есть также показатели по вопросу: сталкивались ли люди с дискриминацией по национальному, религиозному или расовому признаку. Среди новых показателей появились данные о количестве участников различных мероприятий – там есть отдельные количественные ориентиры.

Кроме того, важным нововведением стал блок, касающийся новых территорий. Он не выделен в отдельный раздел, но в стратегии очень явно прописана необходимость интеграции новых регионов и обеспечения там межнационального мира и согласия. Эти территории не моноэтничные. Да, многие украинцы уехали, но население все равно остается полиэтничным: кроме русских и украинцев, есть греки, есть другие меньшинства. Поэтому тема межнациональных отношений в новых субъектах особенно актуальна.

– То есть, если резюмировать, в новой стратегии четче прописаны индикаторы, по которым можно «замерить температуру»?

– Да, хотя я бы сказал, что местами появилась излишняя дробность. Мне жаль государственных служащих, которые будут за это отвечать: нужно отслеживать около десяти показателей и регулярно отчитываться по ним. Это непросто, когда люди заняты реальными делами, а им еще нужно подсчитывать, сколько мероприятий проведено в рамках той или иной программы и с каким содержанием.

Но, видимо, в итоговом варианте решили, что лучше прописать показатели максимально подробно – строже, полнее, богаче, чтобы все можно было отслеживать. Посмотрим, как это будет работать.

Явная инновация стратегии и вообще ее исполнительской части – ежегодный правительственный доклад Федеральному собранию о ходе и состоянии межнациональных отношений и о реализации национальной политики Российской Федерации. Раньше такого не было. В прошлом году уже подготовили пробный доклад, но теперь это закреплено официально.

В стратегии также более четко прописана необходимость научного обеспечения решений в сфере национальной политики и их практической реализации. Упомянут, в частности, и тот Научный совет РАН, о котором я говорил, – как один из участников, выполняющих функции мониторинга и научной проработки.

Кстати, среди показателей мониторинга тоже появился новый – количество случаев межэтнических конфликтов, распрей, насилия, то есть тех ситуаций, которые относятся к чрезвычайным происшествиям в сфере межнациональных отношений. Раньше такого индикатора не было.

Продолжение следует.