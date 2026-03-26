Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Разработана новая концепция государственной национальной политики Татарстана. Она уже прошла обсуждение в Общественной палате РТ, на очереди – презентация ее Раису республики Рустаму Минниханову. О проекте на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ рассказала доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнологических исследований обособленного структурного подразделения Академии наук РТ «Институт истории имени Марджани» Лилия Сагитова.

«За основу была принята стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2036 года. При разработке документа нам было важно определить основания общефедеральных трендов в нацполитике и соотнести с ними региональную специфику, выделить приоритетные направления для Татарстана и определить механизмы их реализации», – пояснила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельным разделом в концепции описано текущее состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Татарстане, отражены фундаментальные положения, добавила она.

«Среди них – приоритетное укрепление единства и целостности РФ, обеспечение равных условий жизнедеятельности и этнокультурного развития представителей всех народов, проживающих на территории Татарстана, а также всесторонняя поддержка татарского народа, проживающего за пределами республики», – отметила Сагитова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для Татарстана вопрос межнационального и межконфессионального мира остается одним из ключевых, и в республике достигнуты высокие результаты в этом направлении. Об этом заявил вице-премьер РТ, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Мы продолжаем показывать единство. Мы не позволим никому нас разобщить. Подчеркну, что мы должны обеспечить такие условия, чтобы каждому человеку, вне зависимости от его национальности, было комфортно жить в Татарстане», – заявил он.