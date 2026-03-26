В Татарстане на время потеплеет до +15 градусов, осадков почти не ожидается

В ближайшие дни на территории Татарстана сохранится очень теплая и сухая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Аномальное тепло в республику приносят южные и юго-восточные потоки. В результате, несмотря на отрицательный температурный фон в темное время суток, среднесуточные температуры превышают норму на пять – семь градусов.

В ночь на пятницу, 27 марта, через регион пройдет атмосферный фронт – местами он вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и утренние часы на дорогах кое-где сохранится гололедица. В течение суток в отдельных районах РТ опустятся туманы.

Температура воздуха завтра составит от -2 до +3 градусов в темное время суток и от +7 до +12 градусов – в светлое. Местами на востоке столбики термометров днем поднимутся до +15 градусов.

В субботу, воскресенье и понедельник, 28, 29 и 30 марта, в Татарстане из-за влияния антициклона осадки маловероятны. Во вторник, 31 марта, кое-где возможны небольшие дожди. По ночам температура воздуха будет составлять от -5 до +1 градуса, днем – от +8 до +13 градусов.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал об аномально теплой погоде, установившейся в республике.