Общество 25 марта 2026 12:32

Гидрометцентр Татарстана рассказал об аномально теплой погоде в Татарстане

Температурная аномалия сейчас в Татарстане очень большая, в отдельные дни она составляла 5-6 и более градусов выше нормы. До конца марта характер погоды существенно не изменится. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Мы ожидаем температурный фон выше средних многолетних значений», – заметил он.

Синоптик отметил особенность нынешней погоды – большой суточный ход. Днем столбики термометров в Казани и западных районах республики поднимаются до плюс 5-11 градусов, а ночью все еще подмораживает местами до минус 5 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды весной в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».

#прогноз погоды в рт #гидрометцентр #весна #аномальное тепло
В топе
Роспотребнадзор назвал районы Татарстана с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

24 марта 2026
«Тантана-2026»: претенденты и главные фавориты премии

24 марта 2026
