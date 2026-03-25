Гидрометцентр Татарстана рассказал об аномально теплой погоде в Татарстане

Температурная аномалия сейчас в Татарстане очень большая, в отдельные дни она составляла 5-6 и более градусов выше нормы. До конца марта характер погоды существенно не изменится. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Мы ожидаем температурный фон выше средних многолетних значений», – заметил он.

Синоптик отметил особенность нынешней погоды – большой суточный ход. Днем столбики термометров в Казани и западных районах республики поднимаются до плюс 5-11 градусов, а ночью все еще подмораживает местами до минус 5 градусов.

