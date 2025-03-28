В Татарстане на ремонт дорог выделят 1,5 млрд рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

ГКУ «Главтатдортранс» стал заказчиком ремонта нескольких автодорог в Татарстане на общую сумму 1,5 млрд рублей. Тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Первый тендер – ремонт автотрассы Сорочьи Горы – Шали в Лаишевском районе Татарстана на сумму 250 млн рублей. Завершить работы планируют до 24 октября. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана.

Второй тендер – ремонт автомобильной дороги Аксубаево – Федоровка в Аксубаевском районе на сумму 156 млн рублей. Завершить работы планируют до 21 ноября. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана и федерального бюджета.

Третий тендер – ремонт обхода города Мамадыша в Мамадышском районе на сумму 151 млн рублей. Завершить работы планируют до 21 октября. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана.

Четвертый тендер – ремонт сразу трех объектов на 96 млн рублей. Это автодороги Елабуга – Лекарево – Большие Армалы в Елабужском районе, Лубяна — Бажениха в Кукморском районе и М7 «Волга» – Бизяки в Менделеевском районе. Завершить работы планируют до 12 августа. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана и федерального бюджета.

Пятый тендер – ремонт автодороги Чистополь – Нижнекамск в Чистопольском районе на 287 млн рублей. Завершить работы планируют до 20 октября. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана и федерального бюджета.

Шестой тендер – ремонт двух объектов на 509 млн рублей. Это автодорога по улице Лесная от улицы Мурадьяна до улицы Гагарина в Нижнекамске и автодорога по улице Студенческая от улицы Корабельная до улицы Р. Гайнуллина в Нижнекамске в два этапа. Завершить работы планируют до 20 ноября. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на дорожные работы в этом году направят более 39 млрд рублей.