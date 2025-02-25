В Татарстане на дорожные работы в этом году направят более 39 млрд рублей

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В Татарстане на строительство и ремонт дорог в текущем, 2025 году направят более 39 млрд 117,2 млн рублей. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, по программе ремонтных работ на дорогах общего пользования будет выделено около 23 млрд 555,4 млн рублей.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на развитие транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации выделят 2 млрд рублей, Набережночелнинской – 1 млрд 360 млн рублей, Нижнекамской – 480 млн рублей, а на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения – 1 млрд 396,6 млн рублей.

Приведение в нормативное состояние дорог и искусственных дорожных сооружений по этому же нацпроекту обойдется более чем в 8 млрд 989,7 млн рублей. Из федерального бюджета для этого выделят примерно 7 млрд 101,9 млн рублей (в рамках субсидий), а из республиканского – 1 млрд 887,8 млн.

На строительство дорог, ведущих от сети дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, потратят около 818 млн рублей федеральных средств (в виде субсидий) и более 217,4 млн рублей республиканских средств.

Кроме того, программа ремонта подъездных дорог к садоводческим и огородническим некоммерческих товариществам обойдется в 300 млн рублей.

В 2024 году на дорожные работы в Татарстане потратили 82 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».