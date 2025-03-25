В Татарстане направят 1,46 млрд рублей на капремонт четырех автодорог

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В Татарстане проведут капитальный ремонт четырех автомобильных дорог общего пользования, на что выделено 1,46 млрд рублей. Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок.

Самым масштабным проектом станет ремонт дороги Базарные Матаки – Чувашское Шапкино в Алькеевском районе. На восстановление 6 км дорожного полотна направят 542,5 млн рублей, работы планируется завершить к сентябрю 2027 года.

Объездная дорога Азнакаево получит 385,1 млн рублей на капитальный ремонт 4,5 км трассы, который завершится к октябрю 2026 года. На ремонт участка автодороги Азеево – Черемшан – Шентала (почти 3 км) в Новошешминском районе выделят 306,1 млн рублей, работы планируется завершить к октябрю 2026 года.

Еще 230,6 млн рублей направят на обновление 4,15 км трассы Лениногорск – Ивановка – Михайловка в Лениногорском районе. Срок окончания ремонта – октябрь 2026 года.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Финансирование осуществляется из федерального и республиканского бюджетов.

Ранее сообщалось, что на ремонт автодорог в Кукморском, Актанышском, Сармановском, Черемшанском и Верхнеуслонском районах выделено 1,7 млрд рублей.