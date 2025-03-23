На ремонт дорог в пяти районах Татарстана выделят более 1,7 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

На обновление дорог в Кукморском, Актанышском, Сармановском, Черемшанском и Верхнеуслонском районах Татарстана направят свыше 1,7 млрд рублей. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок.

Дороже всего обойдется капитальный ремонт дороги Люга – совхоз «Ныртинский» в Кукморском районе: затраты составят почти 462,6 млн рублей. От подрядчика потребуется до 21 октября 2027 года привести в порядок участок длиной более 5,7 километра (км 18+249 – км 24+000).

Чуть дешевле оценивается обновление трассы Тюково – Татарские Ямалы в Актанышском районе длиной более 6,6 километра. Речь идет примерно о 456,7 млн рублей. Предельный срок выполнения работ – 20 ноября 2026 года.

Модернизация участка автодороги Набережные Челны – Сарманово – Верхние Чершилы – Петровский завод (км 3+700 – км 8+100) длиной 4,4 километра в Сармановском районе обойдется более чем в 387,8 млн рублей. Работы потребуется завершить к 17 октября текущего, 2025 года.

В свою очередь четвертый этап обновления подъезда к деревне Новое Кадеево в Черемшанском районе будет стоить более 257,9 млн рублей. За эти средства к 10 ноября этого года модернизируют немногим более 2,2 километра трассы.

Дешевле всего обойдется капремонт участка дороги «Казань – Ульяновск» – Соболевское (км 6+100 – км 8+100) длиной 2 километра в Верхнеуслонском районе. На него выделят около 136,4 млн рублей. Срок завершения работ – 24 октября текущего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на дорожные работы в этом году направят более 39 млрд рублей.