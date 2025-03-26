В Татарстане в рамках нацпроекта обновят более 21 км автодорог в Казанской агломерации

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Казанской агломерации выполнят строительно-монтажные работы на 17 объектах общей протяженностью более 21 км.

Как сообщает Минтранс РТ, в частности, в Казани выполнят капремонт ул. Амирхана Еники, от ул. Вишневского до ул. Товарищеской, в Вахитовском районе. Всего в текущем году в столице республики отремонтируют участки 12 дорог.

Также капитально отремонтируют автодорогу «Казань – Ульяновск» – Соболевское – Чулпаниха, км 6,1 – км 8,1 в Верхнеуслонском районе РТ.

В Высокогорском районе РТ подрядные организации выполнят капремонт автодороги «Алан-Бексерь – Ислейтарский лесхоз», на участке км 4,3 – км 8,8.

2-й этап капремонта автодороги Среднее Девятово – Татарский Янтык, на участках км 1,0 – км 8,8 и км 11,0 – км 12,5, выполнят в Лаишевском районе Татарстана.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит достичь значения следующих показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни»: доля автодорог регионального значения – 52,23%, доля дорожной сети крупнейших городских агломераций – 85,27%.