В Татарстане на реализацию нацпроектов выделено более трети от запланированного

Фото: пресс-служба Минфина РТ

К 1 июня в Татарстане на исполнение национальных проектов было выделено 9,2 млрд рублей, или 35,8% от запланированного на текущий 2024 год. В основном средства перечислены по восьми нацпроектам, сообщает пресс-служба Минфина РТ.

В частности, на реализацию нацпроекта «Производительность труда» выделено 94,0 млн рублей (100%), «Экология» — 2,6 млрд рублей (50,8%), «Образование» — 1,3 млрд рублей (48,9%), «Здравоохранение» — 1,5 млрд рублей (42,2%).

Кроме того, на исполнение нацпроекта «Культура» перечислено 151,6 млн рублей (36,5%), «Жилье и городская среда» — 554,6 млн рублей (31,1%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 162,4 млн рублей (30,5%), «Демография» — 683,4 млн рублей (26,8%).

Всего в этом году на реализацию национальных проектов в бюджете Татарстана предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 25,9 млрд рублей. Речь идет о 14,4 млрд рублей за счет федерального бюджета и 11,5 млрд рублей за счет бюджета республиканского.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на заключение госконтрактов по нацпроектам в Татарстане направлено 7 млрд рублей.

С 2019 по 2023 год в Татарстане на реализацию нацпроектов было направлено 180,9 млрд рублей, в том числе 130,2 млрд рублей федеральных средств. Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.