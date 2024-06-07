На заключение госконтрактов по нацпроектам в Татарстане направлено 7 млрд рублей

В 2024 году в Татарстане на заключение госконтрактов по национальным проектам направлено более 7 млрд рублей. В разрезе проектов суммы выглядят следующим образом: по нацпроекту «Экология» – 2,5 млрд рублей, «Безопасные качественные дороги» – 1,7 млрд рублей, «Здравоохранение» – 1,3 млрд рублей. Нацпроект «Образование» получил более 656 млн рублей, «Демография» – более 532 млн рублей, «Культура» – более 137 млн рублей, исполнение проекта «Малое и среднее предпринимательство» составило более 161 млн рублей. Об этом сегодня сообщил и.о. председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов.

Он отметил, что реализация национальных проектов является одной из главных задач республики. «По состоянию на 1 мая 2024 года, исполнение заключенных контрактов по 13 национальным проектам составило 7,3 миллиарда рублей», – сказал Багаутдинов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане общая сумма объявленных закупок по состоянию на 1 июня составила 70,4 млрд рублей, количество опубликованных извещений на портале — 9,1 тыс. Удалось сэкономить 1,4 млрд рублей бюджетных средств.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».