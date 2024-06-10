Мухаметшин: На нацпроект «Образование» в Татарстане потратят более 2 млрд рублей

На национальный проект «Образование» в Татарстане в этом году планируется потратить более 2 млрд рублей. Об этом сообщил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.

«Исходим из того что расходы на образование — это не просто социальные обязательства государства, это инвестиции в будущее с высокой отдачей», — сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что в Татарстане отрасли образования на протяжении многих лет уделяется приоритетное внимание. По его словам, сегодня республика — крупный научно-образовательный центр России.

В частности, в регионе функционируют 129 организаций научного комплекса, более 3 тыс. школ и детсадов, в которых обучаются и воспитываются свыше 700 тыс. детей, а также 46 учреждений высшего образования, где учатся 148 тыс. студентов.

«Огромные средства направляются на строительство школ и детсадов, ремонт общеобразовательных организаций, оснащение их оборудованием, на реализацию отраслевых программ, совершенствование системы подготовки кадров», — отметил спикер.

Он добавил, что на развитие образования выделяется самая высокая доля бюджетных средств. Так, в прошлом году эта сумма достигла более 100 млрд рублей.

«Используем все возможности, в том числе грантовые формы поощрения учителей, исследователей, новаторов и лидеров. Динамичная, адекватная времени и задачам система образования — один из главных приоритетов органов государственной власти республики и страны в целом», — заявил Мухаметшин.

Он заметил, что четыре вуза Татарстана входят в глобальный рейтинг университетов, пять высших учебных заведений стали участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

«В Иннополисе воплощаются самые современные образовательные технологии. Успешно реализуется федеральный проект — платформа университетского технологического предпринимательства, направленный на поддержку студенческих стартапов и раскрытие предпринимательского потенциала молодежи. Татарстанцы занимают первое место по количеству завоёванных грантов среди всех российских регионов», — констатировал Председатель Госсовета.

Кроме того, по его словам, серьезное внимание в республике уделяется полилингвальному обучению в школах. Успешно функционирует 129 школ с этнокультурным компонентом в образовании. Действуют отделения воскресной школы, в которых изучаются языки и культуры 20 национальностей.

«Для достижения технологического суверенитета в Татарстане работают передовые инженерные школы. Республика занимает второе место в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России», — рассказал спикер.

Мухаметшин уточнил, что на развитие научного потенциала направлена государственная программа «Научно-технологическое развитие РТ». Чтобы усилить научную базу и придать импульс этому направлению, в Татарстане объявлен Год научно-технологического развития, продолжил он.

«В рамках этого года стоит задача не просто привлечь молодежь в науку, но усилить связь науки с предприятиями реального сектора. Для нашей многовекторной экономики нужны подготовленные специалисты», — пояснил он.

Глава парламента напомнил, что Международный форум министров образования «Формируя будущее» проходит в Казани во второй раз.

«Для нас это большая честь и ответственность — проводить столь масштабное и важное мероприятие. Нас радует, что этот формат обрел свое лицо, вызывает интерес. Растет география и количество его участников. В этом году в очном формате примет участие около 500 гостей, более 100 представителей зарубежных государств», — отметил он.

Мухаметшин выразил надежду на то, что визит министров образования разных стран в Россию будет продуктивным, послужит мощным толчком к развитию двусторонних связей, укреплению дружбы и сотрудничества. «И конечно, позволит сформировать общее представление о передовых начинаниях, реализуемых в России, в том числе в Татарстане», — заключил он.

Мероприятие организовано Минпросвещения России, Правительством РТ и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».