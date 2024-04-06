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В Татарстане на капремонт четырех детсадов направят более 253 млн рублей
В Татарстане собираются потратить на капитальный ремонт четырех детских садов в различных населенных пунктах республики свыше 253,2 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что речь идет о детсаде №43 «Мишутка» в Нижнекамске, детсаде «Миляуша» в селе Терси Агрызского района, детсаде «Солнышко» в поселке Апастово и Тюлячинском детсаде №1 в райцентре Тюлячи.
Работы в Нижнекамске обойдутся почти в 84,3 млн рублей, в Терси — более чем в 34,1 млн, в Апастове — более чем в 70,9 млн, а в Тюлячах — почти в 63,9 млн. Во всех случаях от подрядчика потребуется приобрести оборудование, мебель и инвентарь, а в двух последних — и благоустроить территорию дошкольных образовательных учреждений.
Заказчиком выступает Главстрой РТ. Подача заявок завершится 11 апреля, исполнителя определят 15 апреля. Подрядчику сразу после заключения контракта предстоит приступить к работам и завершить их к 15 января следующего, 2025 года.
Недавно Президент РФ Владимир Путин поручил завершить капремонт детсадов и школ до конца 2030 года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на строительство детсада на улице Ягодинская в Казани выделили 93,5 млн рублей.
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