Путин поручил завершить капремонт детсадов и школ до конца 2030 года

До конца 2030 года в России должны быть капитально отремонтированы все нуждающиеся в этом детсады и школы. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов РФ принять меры, обеспечивающие завершение до конца 2030 года капитального ремонта дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 года», — сказано в документе.

Кроме того, глава государства поручил Правительству РФ разработать национальный проект «Семья», в рамках которого начиная с 2025 года на капремонт дошкольных организаций будет выделено дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 94,5 млрд рублей регионам на условиях софинансирования.