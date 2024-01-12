В Нижнекамске в 2024 году капитально отремонтируют один детсад за 84,5 млн рублей

В этом году в Нижнекамске капитально отремонтируют детский сад №43 «Мишутка». Образовательное учреждение — единственное, которое попало в программу капремонта.

«Капитальный ремонт будет выполнен по республиканской программе капремонта образовательных организаций. На эти цели направлено 84,5 млн рублей», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы Нижекамского района Яна-Комарова Енькова.

Садик был открыт в 1980 году, он рассчитан на 220 малышей. В дошкольном учреждении 10 групп, три из которых — ясельные. Особое внимание в детском саду уделяется духовно-нравственному воспитанию дошкольников в традициях русской культуры, уточнили в пресс-службе.

Строители выполнят демонтажные и отделочные работы, заменят окна, двери и инженерные сети, а также обновят фасад. Кроме того, в детском саду реконструируют пищеблок и прачечную, для него закупят новую мебель. Привести в порядок планируют и уличные веранды.

Полностью выполнить капремонт планируется до начала сентября. Малыши на время работ будут перераспределены по ближайшим детским садам.

«Особое внимание необходимо уделить освещению и заездам к садику, это все-таки центральный район города. Также необходимо соединить с обновленным бульваром Баки Урманче, продумать безопасный пешеходный трафик», — дал поручение глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.