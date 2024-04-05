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На строительство детсада на улице Ягодинская в Казани выделили 93,5 млн рублей
В Казани построят детский сад на улице Ягодная. На строительство дошкольного учреждения выделяют 93,5 млн рублей из бюджета РТ. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Построить детсад планируют до 1 декабря 2024-го. Там будет 80 мест. Высота самого здания, согласно проекту, составит 2 этажа и еще один – технический. Площадь здания должна составить чуть более 1 тыс. квадратных метров. Также к нему пристроят теневые навесы и навесы для хранения колясок и хозпостройки. Площадь участка у детского садика составит 5,6 тыс. «квадратов», там организуют площадку для детей.
Первый этаж учреждения отведут для двух групп: детей раннего возраста от 1 до 3 лет и для младшей дошкольной группы. Оба помещения будут рассчитаны на 20 человек. Еще там будут туалеты и раздевалки, пищевой блок, медицинский пункт и прачечная. Еще две группы займут второй этаж. Также на втором организуют физкультурный и музыкальный залы, универсальный класс, кабинет заведующего и кладовые. Выделенные деньги потратят и на обустройство инженерных коммуникаций.
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