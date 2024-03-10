Татарстан потратит почти 180 млн рублей на ремонт школ и детсадов в районах

На ремонт 13 школ, детских садов и других объектов в районах Татарстана будет направлено 179,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Так, до 1 декабря текущего года запланированы работы в Маломеминской школе Кайбицкого района, детском саду комбинированного типа №40 «Гуси-лебеди» в Альметьевске, Стародрожжановского детсада №1 «Солнышко», Большеаксинского детсада «Ивушка» в Дрожжановском районе, школы-интерната для детей с ОВЗ в селе Такталачук в Актанышском районе.

Также в контракт включены школа для детей с ОВЗ «Омет» №86, кадетская школа полиции «Калкан», школа №75 для детей с ограниченными возможностями, кадетская №82 им. Героя Советского Союза Ильдара Маннанова и Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в Набережных Челнах. Еще три объекта расположены в Нижнекамске: школа-интернат для детей с ОВЗ, Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина и детский дом.

Капремонты пройдут с приобретением оборудования. Финансирование направят из бюджета Татарстана.

Заказчик работ — Главстрой республики.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»