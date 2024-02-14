Росстат: инфляция в РФ по итогам января составила 0,86%

В Росстате сообщили, что в январе 2024-го инфляция в России составила 0,86% за месяц и 7,44%, если сравнивать с январем прошлого года. Для сравнения: по итогам декабря 2023-го инфляцию за месяц оценили в 0,73%, пишет РБК.

Потребительские цены за 6-12 февраля выросли на 0,21% в январе и на 0,32% в начале февраля. При этом при подсчетах не учитывали новые регионы РФ.

Продукты питания в январе стали дороже на 1,36%. В целом, больше всего подорожали овощи. Так, огурцы прибавили в цене 20%, капуста – 15%. А вот апельсины стали дешевле на 5,3%, как и лимоны (на 3,4%).

Дороже стала баранина (+2,6%), оливковое масло (+2,4%). Дешевеют, согласно статистике, куриные яйца (-1,8%) и даже курица (-2,5%).

Инфляция в разделе непродовольственных товаров в январе составила 0,47%, но медикаменты стали дороже на 1,67%. Стоимость услуг прибавила 0,78%, особенно это коснулось санаторно-оздоровительных услуг (+3,77%).

При этом летать самолетом в классе «эконом» стало дешевле на 5,1% по итогам января.