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В Татарстане планируют уменьшить минимальный потребительский бюджет
В Татарстане собираются установить минимальный потребительский бюджет за III квартал 2023 года на уровне 21 937 рублей. Это на 83 рубля меньше по сравнению с величиной потребительского бюджета во II квартале этого года.
Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ подготовлен Минтруда республики. До 19 октября документ будет проходить антикоррупционную экспертизу.
В I квартале текущего года минимальный потребительский бюджет равнялся 21 805 рублей, увеличившись на 663 рубля по сравнению с IV кварталом 2022-го. Во II квартале он вырос еще на 215 рублей.
При этом прожиточный минимум в РТ на следующий год в расчете на душу населения составит 12 966 рублей, увеличившись на 747 рублей по сравнению с текущим годом. Вместе с тем он окажется одним из самых низких в Приволжском федеральном округе. В сентябре годовая инфляция в Татарстане достигла 5%.
Минимальный потребительский бюджет — это стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, который должен обеспечивать удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.
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