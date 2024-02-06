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В Татарстане хотят увеличить минимальный потребительский бюджет до 22,5 тыс. рублей
В Татарстане собираются установить минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2023 года на уровне 22 493 рубля. Это на 556 рублей больше по сравнению с величиной потребительского бюджета в III квартале прошлого года.
Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ подготовлен Минтруда республики. До 12 февраля документ будет проходить антикоррупционную экспертизу.
В I квартале минувшего года минимальный потребительский бюджет равнялся 21 805 рублей, увеличившись на 663 рубля по сравнению с IV кварталом 2022-го. Во II квартале он вырос еще на 215 рублей, но в III — уменьшился на 83 рубля.
При этом прожиточный минимум в Татарстане на текущий год в расчете на душу населения составляет 12 966 рублей, увеличившись на 747 рублей по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем он является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе.
В декабре 2023 года годовая инфляция в Татарстане превысила 7%, хотя и осталась ниже общероссийской.
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