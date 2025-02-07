В Татарстане «Молодая гвардия» отметила День государственного герба

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В Казани прошло мероприятие, приуроченное ко Дню государственного герба Республики Татарстан. Его организовало местное отделение Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России».

В рамках акции организаторы раздавали 5 тыс. флажков с изображением герба Республики Татарстан.

«Вся государственная символика: герб, флаг, гимн нашей республики является консолидирующими, они объединяют многонациональный народ Татарстана. Очень важно, чтобы с малых лет дети почитали государственные символы, ведь только с уважения к этим символам можно начать воспитывать любовь к Родине, любовь к Отчизне», – поделился своим пониманием значения госсимволов Владислав Тарасов, руководитель местного отделения Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России».

В других городах Татарстана сегодня также проводятся различные акции: квизы в молодежных центрах и открытые уроки в школах.

Ульяна Бурдина