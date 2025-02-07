Мухаметшин: Пришлось приложить массу усилий, чтобы герб стал олицетворением республики

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Государственный герб Татарстана, которому сегодня исполняется 33 года, наряду с флагом и гимном стал объединяющим символом для всего многонационального народа республики. Об этом написал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в своем телеграм-канале.

«Вобрав в себя национально-культурные и духовные традиции народов, издревле проживающих на нашей земле, важнейший атрибут новой государственности прошел испытание временем, стал неотъемлемой частью политической жизни и общественного сознания, предметом гордости за родной Татарстан», - написал он в посте.

Мухаметшин напомнил, что в 90-е годы вокруг вновь создаваемых госсимволов республики было много споров.

«Моим коллегам, депутатам Верховного Совета, Ренату Харису, возглавлявшему рабочую группу, пришлось приложить массу усилий в поиске аргументов, чтобы современные герб, флаг и гимн стали олицетворением республики. Новый герб – с изображением крылатого белого барса, ставшего символом силы, гордости и стремления к свободе был утвержден лишь после широкого обсуждения», - отметил он.

Также Мухаметшин показал историческое фото. На снимке - приглашение к обсуждению, опубликованное в газете «Советская Татария» 23 августа 1991 года.

«Автором идеи герба Татарстана стал доктор филологических наук Назым Ханзафаров, а воплотил ее художник-монументалист Риф Фахрутдинов. В настоящее время наш герб является одним из самых запоминающихся, ярких символов субъектов РФ. Герб - это государственный символ, который воспитывает не только патриотизм, но и ответственность за свою Родину. Именно с уважения к госсимволике начинается формирование чувства любви к родному краю, республике, Отчизне», - подчеркнул он и еще раз поздравил всех с праздником.

фото: телеграм-канал Фарида Мухаметшина