Минниханов поздравил татарстанцев с Днем государственного герба РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале поздравил жителей республики с Днем государственного герба РТ.

«7 февраль – Татарстан Республикасының Дәүләт гербы көне (в переводе – „7 февраля – День Государственного герба Республики Татарстан“). С Днем Государственного герба Республики Татарстан, друзья!» – написал Раис РТ.

Рустам Минниханов также выложил короткий видеоролик, в котором скульптура крылатого барса превращается в фигуру на татарстанском гербе.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.