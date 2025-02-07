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Общество 7 февраля 2025 08:08

Минниханов поздравил татарстанцев с Днем государственного герба РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале поздравил жителей республики с Днем государственного герба РТ.

«7 февраль – Татарстан Республикасының Дәүләт гербы көне (в переводе – „7 февраля – День Государственного герба Республики Татарстан“). С Днем Государственного герба Республики Татарстан, друзья!» – написал Раис РТ.

Рустам Минниханов также выложил короткий видеоролик, в котором скульптура крылатого барса превращается в фигуру на татарстанском гербе.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.

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#Рустам Минниханов
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