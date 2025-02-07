Оберег республики: в Татарстане отмечается День Государственного герба

Сегодня в Татарстане отмечают День Государственного герба. Являясь одним из символов государственности, образ татарстанского герба сегодня узнаваем далеко за пределами республики. Как он появился, какие идеи в нем заложены и почему он стал популярным ­– в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Сегодня в Татарстане отмечают День Государственного герба

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рождение символа республики

Идея и исполнение герба принадлежат замечательному творческому тандему — доктору филологических наук Назыму Габдрахмановичу Ханзафарову и художнику-монументалисту Рифу Загреевичу Фахрутдинову.

После принятия Верховным Советом ТАССР 30 августа 1990 года Декларации о государственном суверенитете наша республика встала на путь преобразований национально-государственного устройства – из автономии она стала суверенной республикой. Обретение нового статуса потребовало создания собственных официальных символов.

Идея и исполнение герба принадлежат замечательному творческому тандему — доктору филологических наук Назыму Габдрахмановичу Ханзафарову и художнику-монументалисту Рифу Загреевичу Фахрутдинову (второй справа) Фото: Госархив РТ

В 1990 году Верховный Совет Татарской республики образовал Конституционную комиссию в составе 39 человек во главе с Минтимером Шаймиевым – в то время Председателем Верховного Совета республики (далее – первый Президент РТ, сейчас – Государственный Советник РТ). Комиссия отвечала за подготовку Конституции республики. Для разработки государственных символов Татарстана в составе комиссии была сформирована рабочая группа, возглавляемая народным депутатом и поэтом Ренатом Харисом.

Комиссия объявила конкурсы на создание флага, герба и гимна, а в республиканской печати публиковались проекты и организовывались их обсуждения.

7 февраля 1992 года герб был утвержден Постановлением Верховного Совета Республики Татарстан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Задача по поиску подходящего символа для герба оказалась довольно непростой, было много споров и дискуссий. Были предложения оставить советскую символику (с серпом и молотом, с колосками пшеницы, повторяющий герб РСФСР с 1930 года). Были предложения вернуться к дореволюционному символу – к дракону-василиску (Зилант) в короне из герба Казанской губернии. Среди проектов также были архитектурный символ столицы – башня Сююмбике, полумесяц со звездой, зооморфные символы — волк, конь. По разным причинам они также не могли точно передать новое качество республики.

Прежде чем предложить свою идею публично в 1990 году, Назым Ханзафаров изучил мифологию булгар и татар. Он выяснил, что в древности крылатый барс у местных народов считался символом плодородия и выступал покровителем территории, на которой они жили. Дальше были долгие поиски специалиста, который бы воплотил на бумаге вынашиваемый образ. И, наконец, в конце 1991 года к Ханзафарову обратился известный татарстанский художник Риф Фахрутдинов, который предложил приемлемый вариант герба.

Дальше предстояло убедить депутатов Верховного Совета Республики Татарстан и Конституционной комиссии. И вот 7 февраля 1992 года герб был утвержден Постановлением Верховного Совета Республики Татарстан. Кстати, именно в этот день – 7 февраля 1992 года Татарская ССР была переименована в Республику Татарстан.

Крылатый барс и в целом барс широко распространены в символике тюрков и народов Евразии Фото: © «Татар-информ»

Что означает герб Татарстана?

Крылатый барс и в целом барс широко распространены в символике тюрков и народов Евразии. Несмотря на то что снежные барсы и просто барсы в нашем регионе никогда не обитали, образ благородного зверя украшал герб еще Волжской Булгарии, ведь владениями белого барса считается Алтай – прародина тюрков.

Белый барс (Ак Барс), изображенный на гербе, – это не просто конкретный зверь. В нем можно увидеть схожесть со снежным барсом, но крылья превращают его в мифологическое существо, которое тесно связано с этой территорией и народом. Крылья барса означают и связь с небом. Семь членений крыльев барса символизируют семь небесных миров. Изогнутый хвост крылатого барса выражает дружелюбие и мирные помыслы. Приподнятая передняя лапа символизирует власть и подчеркивает ее величие. Кстати, это также означает начало движения «с правой ноги»: доброе начало движения Татарстана по пути обновления. Острые зубы и когти барса говорят о силе, а красное солнце, на фоне которого изображен зверь, символизирует доброе знамение, успех. Круглый щит на левом боку украшает цветок астры. Его восемь лепестков олицетворяют вечный источник жизни, долголетие. Цвет барса – белый – символизирует благородство и чистоту помыслов.

Символ Ак Барса полюбился не только депутатам, но и обрел всенародную любовь, став широко известным за пределами республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Магия Ак Барса

Образ нового Татарстана оказался очень удачным и точно попал в яблочко в плане соответствия духу времени перемен, в которые вступил 33 года назад Татарстан. Символ Ак Барса полюбился не только депутатам, но и обрел всенародную любовь, став широко известным за пределами республики. Магическое животное принесло и приносит удачу Татарстану – республика уверенно прошла бурные и лихие 90-е годы и превратилась в процветающий регион, опору Российской Федерации.

Символ республики получил широкое распространение не только в качестве элемента герба – этот образ массово тиражируется в республике Фото: ak-bars.ru

Самое интересное, символ республики получил широкое распространение не только в качестве элемента герба – этот образ массово тиражируется в республике. Ак Барсом называют банк, крупный холдинг, хоккейный клуб и многое другое. И магия Ак Барса чудесным образом начинает распространяться и на них — всё, чего касается Ак Барс, становится процветающим и устойчивым. Вот такой вот замечательный оберег у Татарстана получился!

С Днем Государственного герба Республики Татарстан, уважаемые читатели!