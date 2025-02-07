Мухаметшин: Цветовая палитра Герба РТ тесно связана с историей Волжско-Камского края

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем Государственного герба Татарстана.

«Наряду с флагом и гимном Герб республики выполняет важную представительскую и воспитательную функции, играет консолидирующую роль. С гордостью отмечаем, что госсимволика Татарстана прошла испытание временем. Она выступает неотъемлемой частью общественного сознания, способствует формированию национально-государственной идентичности, широко используется в ходе массовых спортивных, образовательных и патриотических мероприятий», - сказал глава республиканского парламента.

Он подчеркнул, что цветовая палитра и художественные элементы Герба Татарстана тесно связаны с историей Волжско-Камского края. Они олицетворяют собой силу, стойкость и трудолюбие многонационального народа, плодородие и красоту земель, единство помыслов и прогресс во всех сферах жизнедеятельности, добавил Мухаметшин.

«Сегодня горделивого крылатого Барса, надежно оберегающего республику и её жителей, знают и уважают не только на бескрайних просторах Российской Федерации, но и далеко за ее пределами», - обратил внимание председатель Госсовета РТ.

Также Мухаметшин добавил, что залогом динамичного продвижения вперед в нынешних непростых реалиях являются гражданская сплоченность и чувство духовной общности татарстанцев разных национальностей и вероисповеданий.

«Наша общая цель – достижение мирной и достойной жизни, сохранение и преумножение богатейшего историко-культурного наследия, сбережение традиционных семейных устоев и традиций», - отметил он, пожелав всем жителям крепкого здоровья, добра, процветания и «всего того, что воплощает собой Герб РТ».