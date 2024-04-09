В Татарстане модернизируют Набережночелнинскую ТЭЦ вместо Заинской ГРЭС

В Татарстане хотят реализовать проект по модернизации Набережночелнинской ТЭЦ вместо модернизации Заинской ГРЭС. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов на заседании Комитета Государственного Совета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«В 2021–2022 годах была запланирована большая работа по модернизации Заинской ГРЭС. Но все мы знаем о проблеме с General Electric — компания от нас ушла. Наличие генерирующего оборудования мощностью 236 МВт в собственности „Татэнерго“ позволяет приступить к реализации проекта по модернизации Набережночелнинской ТЭЦ с вводом в эксплуатацию в 2026 году», — рассказал спикер.

По словам Карпова, модернизация Набережночелнинской ТЭЦ закроет потребности Закамской зоны в энергетике.

Он добавил, что вопрос о замене проекта модернизации Заинской ГРЭС на проект по Набережночелнинской ТЭЦ сейчас прорабатывается с Министерством энергетики России. «Пока по самой Заинской ГРЭС перспектив нет», — констатировал чиновник.