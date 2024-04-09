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Экономика 9 апреля 2024 15:38

В Татарстане модернизируют Набережночелнинскую ТЭЦ вместо Заинской ГРЭС

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В Татарстане хотят реализовать проект по модернизации Набережночелнинской ТЭЦ вместо модернизации Заинской ГРЭС. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов на заседании Комитета Государственного Совета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«В 2021–2022 годах была запланирована большая работа по модернизации Заинской ГРЭС. Но все мы знаем о проблеме с General Electric — компания от нас ушла. Наличие генерирующего оборудования мощностью 236 МВт в собственности „Татэнерго“ позволяет приступить к реализации проекта по модернизации Набережночелнинской ТЭЦ с вводом в эксплуатацию в 2026 году», — рассказал спикер.

По словам Карпова, модернизация Набережночелнинской ТЭЦ закроет потребности Закамской зоны в энергетике.

Он добавил, что вопрос о замене проекта модернизации Заинской ГРЭС на проект по Набережночелнинской ТЭЦ сейчас прорабатывается с Министерством энергетики России. «Пока по самой Заинской ГРЭС перспектив нет», — констатировал чиновник.

Ранее Минпромторг РТ сообщил, что вопрос о переносе проекта модернизации ЗайГРЭС на ТЭЦ в Челны не решен.

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#заинская грэс
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