Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане модернизируют Набережночелнинскую ТЭЦ вместо Заинской ГРЭС
В Татарстане хотят реализовать проект по модернизации Набережночелнинской ТЭЦ вместо модернизации Заинской ГРЭС. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов на заседании Комитета Государственного Совета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.
«В 2021–2022 годах была запланирована большая работа по модернизации Заинской ГРЭС. Но все мы знаем о проблеме с General Electric — компания от нас ушла. Наличие генерирующего оборудования мощностью 236 МВт в собственности „Татэнерго“ позволяет приступить к реализации проекта по модернизации Набережночелнинской ТЭЦ с вводом в эксплуатацию в 2026 году», — рассказал спикер.
По словам Карпова, модернизация Набережночелнинской ТЭЦ закроет потребности Закамской зоны в энергетике.
Он добавил, что вопрос о замене проекта модернизации Заинской ГРЭС на проект по Набережночелнинской ТЭЦ сейчас прорабатывается с Министерством энергетики России. «Пока по самой Заинской ГРЭС перспектив нет», — констатировал чиновник.
Ранее Минпромторг РТ сообщил, что вопрос о переносе проекта модернизации ЗайГРЭС на ТЭЦ в Челны не решен.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»