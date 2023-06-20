General Electric прекратила сервисное обслуживание газовых турбин в России

Американская корпорация General Electric накануне, 19 июня, «без объяснения причин» прекратила сервисное обслуживание газовых турбин на российских теплоэлектростанциях. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в генерирующих компаниях.

По словам представителей отрасли, GE закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин из РФ. Это произошло после вступления в силу расширенных санкций США, которые запрещают американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России. Подобное развитие событий было ожидаемым, о чем сообщал «Татар-информ».

Собеседники издания уверены, что прекращение работы в рамках заключенных сервисных контрактов означает и отказ от поставок оригинальных запчастей для турбин General Electric и Alstom, которая входит в GE с 2015 года. Вместе с тем Европейский Союз и Соединенные Штаты пока не вводили прямых санкций на поставку в Россию компонентов для газовых турбин, включая критические запчасти для горячего тракта.

Общая мощность газовых турбин General Electric в российской энергосистеме равняется примерно 5 ГВт, а общая мощность энергоблоков на таких турбинах достигает 8 ГВт. Остановка сервисного обслуживания особенно критична для наиболее мощных турбин H- и F-класса.

«Ъ» особо отмечает, что единственная в РФ американская турбина H-класса стоит на энергоблоке Казанской ТЭЦ-3 мощностью 405 МВт (компания «ТГК-16», входит в холдинг «ТАИФ»). Парогазовая установка (ПГУ) на машине 9HA0.1 была запущена в 2017 году.

Независимый аналитик Юрий Мельников констатировал, что 9H относится к числу наиболее современных и сложных газовых турбин последнего поколения. По его мнению, казанская энергосистема может быть обеспечена электроэнергией из соседних с Татарстаном регионов.

В целом почти половина установленной мощности генерации Казанского энергоузла сейчас приходится на ПГУ, построенные на турбинах General Electric. Впрочем, председатель правления «Системного оператора» Федор Опадчий зимой выражал уверенность, что Казанскому энергоузлу ничего не угрожает. «<…> даже если по тем или иным причинам ПГУ выйдут из работы, технически можно будет всё равно обеспечить электроэнергией всех потребителей в Татарстане», — заявлял он в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.