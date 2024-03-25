Минпромторг РТ: вопрос о переносе проекта модернизация ЗайГРЭС на ТЭЦ в Челны не решен

Минпромторг РТ поддерживает предложение АО «Татэнерго» о переносе части проекта модернизации Заинской ГРЭС на Набережночелнинскую ТЭЦ. Дело – за принятием соответствующего распоряжения Правительством РФ. Об этом сообщил «Татар-информу» замглавы Минпрома РТ Марат Минибаев.

Минибаев напомнил, что «для сохранения положительных эффектов для потребителей от внедрения проекта модернизации Заинской ГРЭС», «Татэнерго» ранее предложило изменить его параметры и перенести на Набережночелнинскую ТЭЦ, снизив мощность с 850 МВт до 236 МВт «путем замены блока ПГУ 850 МВт на уже имеющееся у «Татэнерго» оборудование ПГУ». В 2022-м Президент РФ Владимир Путин согласовал это предложение, причем не только с корректировкой установленной мощности до 236 МВт, но и «с сохранением остальных параметров проекта».

«Федеральными органами власти был проведен ряд совещаний, в том числе Минэнерго России в декабре 2023 года. Каких-то определенных сроков по решению данного вопроса не имеется. Работа в этом направлении продолжается», – рассказал Минибаев.

Напомним, стратегический для энергосистемы Татарстана инвестпроект – строительство на самой мощной в республике Заинской ГРЭС ПГУ мощностью 858,3 МВт – пришлось заморозить в 2022 году фактически на старте. Причина – отказ американской General Electric из-за начала СВО поставлять уникальную газовую турбину мощностью 576,6 МВт.

Как рассказывал в интервью «Татар-информу» в декабре 2023 года гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев, «разрешение на перенос проекта модернизации на Набережночелнинскую ТЭЦ мы практически получили. Но пока по доходности не можем договориться. Цены очень быстро меняются. Мы когда начали договариваться, цены были одни, но с тех пор сильно подорожал металл, бетон, другие стройматериалы. И мы никак не укладываемся в текущие параметры».

За счет строительства ПГУ «Татэнерго» собиралось вывести из эксплуатации четыре паросиловых энергоблока Заинской ГРЭС общей мощностью 800 МВт. Минэнерго РФ согласовало компании возможность такого вывода с 1 января 2024 года. Но пока вопрос остается подвешенным, блоки продолжают нести нагрузку. «Однако в соответствии с законодательством, оплата мощности таких энергоблоков не производится», – напомнил Марат Минибаев.

По его словам, решение о согласовании отзыву не подлежит, но оно действует полгода – затем нужно будет «повторное прохождение процедуры». В «Татэнерго» ранее заявляли, что намерены сначала выработать весь парковый ресурс действующих энергоблоков, а это «еще два – три года работы».