В Татарстане минимальный взнос на капремонт увеличен на 10%

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В Татарстане минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах в 2025 году вырастет на 10% — с 7,7 до 8,47 рубля за 1 кв. метр площади. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.06.2013 №450 <...> изменение, заменив в абзаце втором пункта 1 слова „с 1 января 2024 года в размере 7,7 рубля“ словами „с 1 января 2025 года в размере 8,47 рубля“», — сказано в документе.

Постановление вступит в силу с 1 января наступающего года. Прежде проект документа проходил антикоррупционную экспертизу.

Необходимо отметить, что в завершающемся 2024 году минимальный взнос на капремонт в регионе был увеличен почти на 10,8% по сравнению с 2023-м — с 6,95 до 7,7 рубля за 1 кв. метр.

Капремонт многоквартирных домов по плану на 2024 год в Татарстане завершен: приведены в порядок 748 таких объектов. При этом семь домов в четырех муниципалитетах были сданы за последние полмесяца, о чем 28 декабря рассказал на республиканском совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что республика оказалась в числе лидеров программы капремонта многоквартирных домов. Подробнее о ситуации с капитальным ремонтом читайте в материале «90 млрд за 16 лет: как в Татарстане работает программа капремонта жилых домов».