В Татарстане планируют на 10% увеличить минимальный взнос на капремонт

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В Татарстане минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах собираются в 2025 году увеличить на 10% — с 7,7 до 8,47 рубля за 1 кв. метр площади. Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

«Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.06.2013 №450 <...> (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан <...>) изменение, заменив в абзаце втором пункта 1 слова „с 1 января 2024 года в размере 7,7 рубля“ словами „с 1 января 2025 года в размере 8,47 рубля“», — сказано в документе.

В текущем, 2024 году минимальный взнос на капремонт в регионе был увеличен почти на 10,8% — с 6,95 до 7,7 рубля за 1 кв. метр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан оказался в числе лидеров программы капремонта многоквартирных домов. Подробнее о ситуации с капитальным ремонтом читайте в материале 90 млрд за 16 лет: как в Татарстане работает программа капремонта жилых домов.