В Татарстане завершены все объекты капремонта по федеральным и республиканским программам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане все объекты капремонта по федеральным и республиканским программам завершены. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, чьи слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

По словам спикера, в отрасли здравоохранения к текущей неделе отремонтировали 138 объектов, тем самым закрыв республиканскую программу ремонта стационаров. По итогам года отремонтировали 30 объектов в 15 муниципалитетах республики.

В отрасли молодежной политики завершили работы на всех 28 объектах. Так, была закрыта программа ремонта 6 молодежных центров. Также в республике отремонтировали 9 детских лагерей, 6 подростковых клубов, 5 центров психолого-педагогической помощи.

Еще в Татарстане отремонтировали 24 объекта в отрасли «Культура». В рамках лимитов текущего года закрыли программу ремонта 19 культурных учреждений, в том числе казанского ТЮЗа.

Помимо этого, в РТ отремонтировали 18 военкоматов и два здания мировых судей в Казани.

Что касается многоквартирных домов, то в республике завершили ремонт по всем 748 домам, включая 7 объектов в 4 муниципалитетах, сданных за последние полмесяца.

На сегодня Фондом ЖКХ организована работа по проведению электронных аукционов по программе следующего года.

«В длительные выходные дни задача жилищно-коммунального хозяйства – обеспечить безаварийное функционирование всех систем жизнеобеспечения», - сказал министр.

Для оперативного реагирования на обращения и возможные аварии, в министерстве организована круглосуточная работа диспетчерской службы (тел. 231-14-10), которая осуществляет постоянный мониторинг аварийных ситуаций и их устранение.

Организовано взаимодействие с оперативным дежурным ГУ МЧС России по РТ, с органами местного самоуправления и с коммунальными организациями для получения оперативной информации и решения каких-либо проблем, связанных с устранением аварий.

«Особое внимание в праздники необходимо уделить обеспечению теплоснабжения многоквартирных домов, расчистке снега с крыш, уборке дворовых территорий, а также своевременному вывозу мусора», - сказал Айзатуллин.

Помимо самих организаций ЖКХ, в режим готовности приведено ГУП «Татлизинг», на базе которого создан аварийно-технический запас материалов и оборудования.