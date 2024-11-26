90 млрд за 16 лет: как в Татарстане работает программа капремонта жилых домов

Елена Арефьева: «В Татарстане региональным оператором по капитальному ремонту является Фонд ЖКХ. Он аккумулирует на своих счетах взносы татарстанцев»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На ремонт пятиэтажки по стандартному тарифу нужно копить 87 лет

Программа капитального ремонта домов в Татарстане составлена на 20 лет вперед. Какое количество жилых зданий ремонтируется каждый год? И какие средства выделяются для этих целей из бюджета?

Каждый год в Татарстане обновляют около тысячи многоквартирных домов. Бюджет на 2024 год – 8,5 млрд рублей. За время работы программы с 2008 года в жилищный фонд республики вложено почти 90 млрд рублей, на которые отремонтировано 53 млн квадратных метров. В первую очередь это бюджетные инвестиции: средства из республиканского и муниципального бюджетов, потому что на реконструкцию старого фонда требуются немалые средства.

Кроме того, это взносы самих татарстанцев. В Татарстане региональным оператором по капитальному ремонту является Фонд ЖКХ. Он аккумулирует на своих счетах взносы татарстанцев. Каждый месяц собственники квартир платят 7 руб. 70 коп. за квадратный метр. Таким образом, за год на счету регоператора накапливается около 5 млрд рублей. Эта копилка как касса взаимопомощи: в этом году делают ремонт в одном доме, в следующий – в соседнем.

Например, на проведение комплексного капитального ремонта пятиэтажного дома с четырьмя подъездами площадью около 3,3 тыс. квадратных метров в ценах 2024 года требуется в среднем 27 млн рублей. Девятиэтажного площадью 8,2 тыс. «квадратов» – 40 млн рублей.

Таким образом, при минимальном взносе в 7,70 руб. с квадратного метра собственникам пятиэтажного дома потребуется копить 87 лет, а девятиэтажного – 38 лет. Естественно, столько ждать не приходится, поэтому и создан «общий котел». Собственники как бы авансом получают деньги на обновление своего имущества и даже после ремонта продолжают платить. Их взносы пойдут на ремонт уже других домов.

«Каждый год в Татарстане обновляют около тысячи многоквартирных домов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Многие владельцы спецсчетов не хотят афишировать сборы»

Есть и другая форма накопления – спецсчета. Насколько она эффективна?

Владельцем такого спецсчета является товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, управляющая компания либо даже региональный оператор. В последнем случае деньги, собранные на конкретный дом, у регоператора хранятся не в общей копилке, а на отдельном счете. И если дом, имеющий спецсчет, вошел в региональную программу, на него также могут быть потрачены общие накопления. В остальных же случаях сколько накопили, на сколько хватит, такие работы и проведут. В республике собственники 977 домов приняли решение открыть спецсчет. На чье имя – решают собственники.

В ТСЖ самый авторитетный собственник зачастую – это председатель. На спецсчете накапливаются общие деньги, и здесь появляется большой соблазн. Деньги под контролем только владельца спецсчета. Их можно в любой момент снять и потратить. Покрасить стены в подъезде, посадить цветы и кустарники, поменять почтовые ящики или входную дверь. Казалось бы – не на личные нужды, на общее имущество! Все это было необходимо сделать.

В Казани управляющая компания «Зима», например, сняла 2 млн рублей со спецсчета, на котором хранятся взносы на капитальный ремонт жильцов дома №4 Научного городка. Это незаконно, и мы направили им предписание вернуть денежные средства в полном объеме, потому что эти деньги собираются только на одну цель – капитальный ремонт.

Были случаи, когда накопления специального счета тратили на оплату жилищно-коммунальных или юридических услуг, переводы по исполнительным производствам судебных приставов, страховые взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование, перечисляли на счета физических лиц. По всем выявленным нами фактам мы направили письма в МВД по РТ для принятия мер.

Был и такой случай: на личный прием пришла председатель товарищества собственников жилья, недавно взявшая на себя эти полномочия. Начала разбираться, а на спецсчете не хватает нескольких миллионов. Предыдущий председатель выполнил все пожелания собственников, но не по статье расходов «содержание общего домового имущества», а за счет будущего капитального ремонта.

«При минимальном взносе в 7,70 руб. с квадратного метра собственникам пятиэтажного дома потребуется копить 87 лет, а девятиэтажного – 38 лет. Естественно, столько ждать не приходится, поэтому и создан «общий котел» Фото: © «Татар-информ»

Как в таких случаях поступать татарстанцам? Кто-то контролирует эти спецсчета?

Контролируем их мы – жилинспекция. Каждый месяц мы мониторим собираемость взносов по открытым спецсчетам. Если установим, что по конкретному специальному счету собираемость средств составляет менее 50% от начисленной, направляем его владельцу предупреждение с требованием погасить образовавшийся долг. Сделать это нужно не позднее чем через пять месяцев с момента получения уведомления. То есть начислили жильцам всего дома, к примеру, 100 тысяч рублей, а поступило 40 тысяч рублей. Сразу направляем требование о погашении долга. Если проблему решить не удастся, жилинспекция Татарстана при участии исполкома переведет такой дом регоператору в «общий котел».

Видимо, поэтому многие владельцы спецсчета не хотят афишировать сборы, скрывают размер собранной суммы. До 10-го числа каждого месяца они обязаны сообщать нам все сведения по сборам. Мы провели мониторинг, и его итог таков: из 740 многоквартирных домов в Казани информация по спецсчетам предоставлена только по 345. Конечно, это не остается безнаказанным. По итогам проверок составлено 39 протоколов, из них 18 на руководителей управляющих компаний и 21 на председателей ТСЖ и ЖСК.

К примеру, председателя товарищества собственников жилья «Зинина 3» в Казани признали виновной в совершении административного правонарушения. Женщина скрыла информацию о накопившейся сумме на капитальный ремонт. Собственники дома выбрали свою соседку председателем и доверили ей накопление денег на эту цель. Как я уже сказала, именно председатель является владельцем специального счета, на который перечисляются взносы собственников. Председатель этого дома свою обязанность о предоставлении информации по сборам проигнорировала. Инспекция передала материалы в мировой суд, который признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде предупреждения.

«В перечень работ по программе капремонта входит ремонт всех инженерных сетей: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электросети» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Через полгода с момента ввода в эксплуатацию дома создается его «копилка»

Когда жильцам дома нужно начинать копить на будущий капитальный ремонт?

Практически сразу после сдачи дома в эксплуатацию. Минстрой совместно с исполкомами раз в год проводят актуализацию программы, вносят новострои. С момента включения дома в программу должно пройти полгода, и сразу же создается «копилка», наступает обязанность уплачивать взносы. Бывают проблемы, когда новоселы узнают об этом поздно. Им присылают счета за несколько месяцев, то есть они невольно становятся должниками. Не знали об обязанности, поэтому и не платили, и вдруг сразу должны погасить долг.

Это нарушение прав татарстанцев. Начисления должны быть каждый месяц, чтобы они не били по семейному бюджету. В целях защиты прав татарстанцев мы объявляем в адрес Фонда ЖКХ РТ предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по своевременному предъявлению платы за капитальный ремонт.

По информации регионального оператора, в одном из таких случаев плата не была предъявлена вовремя, потому что собственники и управляющая компания не предоставили необходимые сведения для расчетов. Но это не освобождает собственников от взносов на капитальный ремонт.

Напомню, что при сложной жизненной ситуации собственники могут воспользоваться правом реструктуризации платежа, а именно рассрочкой. Для этого необходимо заключить соответствующее соглашение. В период реструктуризации задолженности не будут начисляться пени, не инициируется ведение судебной работы, что позволяет жильцам избежать дополнительных финансовых расходов – к примеру, возмещения судебных расходов.

Что входит в перечень работ по программе капремонта?

Ремонт всех инженерных сетей: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электросети. Также ремонт крыш, фасадов, подвалов и фундамента, еще лифты. План работ составляют органы местного самоуправления. Капитальный ремонт могут провести и поэтапно: сначала замена лифтов, потом ремонт кровли.

Есть методика составления плана исходя из приоритетности того или иного вида работ и размера взносов. Может, собственники приняли решение увеличить взносы: не 7 рублей 70 копеек, а больше. Например, если ремонтируется фасад, в первую очередь смотрят, в каком состоянии крыша. Если крыша в ужасном состоянии, фасад ремонтировать бесполезно, никому от этого легче не станет. Водоотведение, скорее всего, тоже нарушено, и вода будет разрушать фасад. И получается, что напрасно будут потрачены деньги жителей и при этом фасад не простоит даже свой гарантийный срок. Это нелогично.

Могут ли жители принимать решения по стилю фасада? Например, выбрать его цвет?

Они могут на общем собрании обозначить свою позицию и пожелания. Но в законе прописано, что цвет фасада выбирают органы местного самоуправления, они занимаются проектом. Архитектор видит всю картину на уровне микрорайона и города в целом, и поэтому именно он определяет колористику того или иного фасада. Если стоят два дома и один из них зеленый, а второй фиолетовый, наверное, будет нелогично.

«Если ремонтируется фасад, в первую очередь смотрят, в каком состоянии крыша. Если крыша в ужасном состоянии, фасад ремонтировать бесполезно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ваше имущество – это не только квартира»

Как узнать, в каком году пройдет капитальный ремонт в моем доме?

Информация в свободном доступе – в системе ГИС ЖКХ. Любой, кто хочет узнать, в каком году пройдет ремонт в его доме и какие виды работ будут проведены, может получить информацию там. И покупая квартиру на вторичном рынке, также можно посмотреть, когда был ремонт, что заменили или когда он пройдет.

Что посоветуете нашим читателям?

Помнить, что ваше имущество – это не только квартира, но также весь дом и придомовая территория. Быть активными, не подходить формально ко всему, что связано с жизнью дома. Всем вместе решать проблемы, участвуя в общих собраниях, интересоваться претворением в жизнь принятых решений. А Жилинспекция оказывает и будет оказывать помощь татарстанцам в рамках своих полномочий.

Как можно связаться со специалистами инспекции?

Круглосуточно работает интернет-приемная. По электронной почте, «Почтой России» – как удобнее. Для оперативной связи у нас есть чат в Телеграме и группа «ВКонтакте».