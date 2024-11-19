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Татарстан оказался в числе лидеров программы капремонта многоквартирных домов
В 2024 году в Татарстане отремонтировано 682 многоквартирных дома. Республика занимает пятое место в стране по количеству обновленных объектов, сообщили в пресс-службе Правительства России.
Больше всего домов в этом году было отремонтировано в Москве — 2711, в Московской области — 2201, Санкт-Петербурге — 1136, Самарской области — 729. Татарстан занял пятое место.
По данным вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, с января по октябрь в стране обновлено свыше 22 тысяч жилых зданий общей площадью 92,3 миллиона квадратных метров. Проводимая работа помогает поддерживать жилищный фонд в нормативном состоянии и продлить срок службы объектов.
«С начала года благодаря региональным программам проведен капремонт 22 376 многоквартирных домов площадью 92,3 млн кв. м. В отремонтированных домах живут более 3,5 миллиона жителей», — уточнил заместитель Председателя Правительства.
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