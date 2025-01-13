В Татарстане МЧС предупреждает об угрозе атаки БПЛА

Жители Татарстана получили уведомления от МЧС об угрозе атаки беспилотников. Информация появилась в мобильном приложении МЧС России.

В ведомстве порекомендовали по возможности остаться дома.

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В минувшую субботу в мобильное приложение МЧС России жителям Татарстана пришло оповещение об угрозе атаки беспилотниками. Людей также просили, по возможности, оставаться дома и не подходить к окнам. Кроме того, были введены ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске. Спустя некоторое время МЧС России сообщило татарстанцам об отбое атаки БПЛА.