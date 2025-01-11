МЧС России через приложение предупреждает татарстанцев об угрозе атаки БПЛА

В мобильное приложение МЧС России жителям Татарстана пришло оповещение об угрозе атаки беспилотниками. Людей просят, по возможности, оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 15.05 были введены ограничения в международном аэропорту Казани – аэрогавань временно не принимает и не выпускает воздушные суда.

С 16.30 такие же ограничения введены и в аэропорту «Бегишево» в Нижнекамске.