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Происшествия 11 января 2025 19:29

МЧС России сообщило татарстанцам об отбое атаки БПЛА

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МЧС России сообщило татарстанцам об отбое атаки БПЛА

МЧС России сообщило татарстанцам об отбое атаки беспилотников.

«Татар-информ» рассказывал, что в аэропортах Казани и Нижнекамска в 19.20 сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как сообщает Росавиация, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

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