news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 11 января 2025 16:53

В аэропорту Бигешево введены временные ограничения

Скопировать ссылку

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Нижнекамске.

Аэропорт Бигешево не принимает и не выпускает самолетов с 16.30. Об этом сообщает Росавиация.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100