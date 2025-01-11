news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 11 января 2025 15:34

Аэропорт Казани временно не принимает и не выпускает самолеты

Скопировать ссылку

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15.05 введены в аэропорту Казани. Об этом сообщили в Росавиации.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100