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Новости Татарстана и Казани
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Аэропорт Казани временно не принимает и не выпускает самолеты
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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15.05 введены в аэропорту Казани. Об этом сообщили в Росавиации.
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