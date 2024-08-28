В Татарстане к выборам в Госсовет проводят свыше 25 проектов для избирателей

В процессе подготовки к единому дню голосования, который состоится 8 сентября, избирательная комиссия Татарстана реализует свыше 25 календарных проектов. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии России рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. В их числе телемарафон на телеканале ТНВ, школа избирательного права, волонтерское движение и многое другое.

Один из самых масштабных проектов – «Дни избирателя», которые проводятся на регулярной основе в городах и районах республики. Последний из них прошел в Зеленодольске 13 августа.

«График дней избирателя в обязательном порядке включается в календарь официальных мероприятий республики, что придает нашим выездам соответствующий статус. В рамках этих дней совместно с главами муниципалитетов проходит мониторинг избирательных участок на предмет их готовности к голосованию. Итоги оперативно подводятся на рабочих совещаниях, где принимаются необходимые решения и оказывается содействие участковым избирательным комиссиям. Я за этим очень четко следил», – отметил Кондратьев.

Помимо этого, в дни избирателя проходят встречи с гражданским активом муниципалитетов. У молодых людей есть возможность задать все интересующие вопросы об избирательной кампании и едином дне голосования.

Еще один проект – «ИнформУИК». В этом году его модернизировали: организовали точки активности в крупных городах, местах высокого трафик – в парках, скверах, перед торговыми центрами. Члены избирательной комиссии раздают буклеты о выборах, информируют об участии в голосовании. Татарстан также не в первый раз выступает площадкой для форума избирателей «Мой голос».

«Он как открытая площадка актуальных дискуссий и связи с избирателями однозначно работает <…> В день проведения форума на сайте мы фиксируем до 50 тысяч посещений. Суммарно в этой избирательной сессии две [трансляции] посмотрели 89 тысяч избирателей. За две прошедшие сессии на интернет-площадках форума мы получили и ответили на больше чем 60 вопросов избирателей. Особенно радует, что на форуме все более активно работает обратная связь. На наш взгляд, форум становится второй горячей линией региона», – сказал председатель ЦИК РТ.

В своем выступлении Кондратьев также упомянул республиканский проект «Всей семьей на выборы». Идея одноименной республиканской акции возникла во время кампании перед выборами Президента Российской Федерации. Тогда в республике запустили конкурс видеороликов среди многодетных семей и предложили им рассказать в коротких сюжетах до одной минуты о своих семейных традициях голосования. Победителями первого такого конкурса стала семья Абрамовых из Ютазинского района. Их пригласили посетить Центральную избирательную комиссию РФ и принять участие в работе информационного центра.

«Элла Александровна, хотел бы обратиться с просьбой, попросить вас и членов Центральной избирательной комиссии России рассмотреть возможность проведения федерального конкурса проектов об избирательной системе, возможно, на грантовой основе, который при неоспоримом авторитете ЦИК РФ обречен на успех», – заключил Кондратьев.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».



Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.