В Зеленодольске на Дне избирателя представили обновленную программу «ИнформУИК»

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Центральная избирательная комиссия Татарстана провела День избирателя в Зеленодольске. Участие в мероприятии приняли члены ЦИК РТ и молодежного совета при органе, ее председатель Андрей Кондратьев, а также активисты избирательной системы республики.

«Мы начинаем традиционную серию мероприятий, Дни избирателей, которые проводим по всем городам и районам Республики Татарстан. Стартуем традиционно, и это очень хорошее настроение, с Зеленодольска. Программа у нас на сегодняшний день очень обширная», – отметил председатель ЦИК РТ.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Так, в Татарстане перезапускают информационный проект «ИнформУИК», который уже показал себя с хорошей стороны перед выборами Президента Российской Федерации. Представители территориальных и участковых избирательных комиссий будут совершать поквартирный обход и общаться с избирателями, отвечать на все интересующие вопросы о едином дне голосования в республике.

«Мы сейчас расширили спектр информационных мероприятий. Например, в тех местах, где зеленодольцы бывают наиболее часто, выставляем информационные зоны, где ТИК вместе с волонтерами рассказывают о предстоящей избирательной компании», – подчеркнул Кондратьев.

Он также добавил, что немаловажными являются и встречи с молодыми избирателям и общественностью. Они создают хороший информационный фон, благодаря которому люди узнают основы: где находится их избирательный участок, как пригласить домой членов избирательной комиссии для маломобильных граждан, куда они могут обратиться в случае возникнувших вопросов.

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).