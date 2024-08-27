В единый день голосования на ТНВ пройдет телемарафон «Всей семьей на выборы!»

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В единый день голосования 8 сентября на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» с 7.00 до 20.30 будет проходить 13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!».

Гостями прямого эфира станут известные семьи Татарстана, звезды, юные ведущие телеканала «ШАЯН ТВ», профессиональные династии, известные ученые, победители федеральных конкурсов.

В рамках марафона будут показаны специальные выпуски «Новостей». Вниманию телезрителей будут представлены репортажи с избирательных участков, данные о явке, предварительные итоги выборов из ЦИК РТ, трансляции с культурно-массовых мероприятий. Запланированы и традиционные прямые включения с «Болгар радиосы».

Помимо всего прочего, в прямом эфире ведущие ТНВ назовут имена обладателей 12 айфонов и автомобиля «Лада Веста». Их можно будет выиграть, приняв участие в фотоконкурсе.

В единый день голосования 8 сентября в Татарстане состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики VII созыва. Парламент избирается сроком на пять лет и состоит из 100 депутатов. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК РТ зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

В этот день также пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.