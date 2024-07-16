«Прямой диалог с избирателями»: в Казани прошел форум «Мой голос»

В Казанском Кремле в преддверии выборов депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва прошел форум «Мой голос», где эксперты отвечали на вопросы граждан об избирательной кампании в прямом эфире.

«Форум „Мой голос“ — классное мероприятие. На нем впервые была найдена форма прямого диалога власти, организаторов избирательного процесса и граждан. Выборы перестают ограничиваться для населения визитом на избирательный участок, граждане могут задать любой вопрос избирательной комиссии и экспертам, выяснить, как сделать так, чтобы их голоса были точно учтены, нет ли подводных камней и многое другое», — отметил депутат Государственной Думы РФ от РТ Олег Морозов, который выступил в качестве одного из экспертов.

По словам парламентария, выборы — это высшая форма диалога гражданина и власти. Если люди уверены, что их голос учтен, то повышается и доверие к принимаемым решениям.

«Уважение к результатам выборов — главное, к чему мы должны стремиться», — заключил депутат.

На протяжении почти полутора часов эксперты, среди которых, помимо Морозова, были министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, политический консультант Владимир Кутилов и другие, отвечали на вопросы зрителей. Они касались как избирательной системы в целом, ее открытости и методов работы, так и грядущей кампании по выборам депутатов Госсовета Татарстана.

«Традиции этого форума уходят в период пандемии [коронавируса], когда не хватало средств коммуникации. Такая площадка была создана, чтобы слышать избирателей, быть для них открытыми и подтверждать результаты выборов. Что касается выборов депутатов Госсовета Татарстана, то мы завершили период выдвижения и перешли к регистрации», — заметил в свою очередь председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Всего на выборы в Государственный Совет РТ VII созыва зарегистрировались 427 кандидатов, из них 179 — по единому округу и 248 — по одномандатным округам, пояснил он.