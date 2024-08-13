Председатель ЦИК РТ лично пригласил молодых избирателей Зеленодольска на выборы

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев встретился с молодежным активом и общественностью Зеленодольска в рамках Дня избирателя в районе. Он лично пригласил ребят на выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления, которые состоятся в республике 8 сентября.

«Думаю, вы понимаете, в какой непростой обстановке проводится эта избирательная кампания. У нас такой сложной, напряженной ситуации в стране не было никогда за последние десятилетия. Страна в условиях специальной военной операции, она испытывает мощнейшее экономическое давление со стороны недружественных нам стран, плюс к этому идет настоящая информационная война <…> но важно понимать каждому из вас, что ни на минуту не должны прекращаться выборные процедуры», – обратился председатель ЦИК РТ к участникам встречи.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Он также рассказал ребятам об особенностях избирательной кампании, и о том, почему так важно прийти на участок, чтобы сделать свой выбор. Кондратьев отметил, что для татарстанцев выборы стали уже традицией, потому что «Татарстан – это форпост, крайне важный регион для Российской Федерации».

В процессе встречи у всех присутствующих в зале была возможность задать вопросы, чем они активно воспользовались. Например, председателя ЦИК спросили о том, как узнать адрес своего избирательного участка и как проголосовать, находясь в другом городе, как в избирательном процессе могут участвовать несовершеннолетние татарстанцы и где можно прочитать информацию о кандидатах.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Мы же видим, что поджечь общественное настроение очень просто. Другое дело – сохранять мир и согласие, как у нас это происходит в республике. Поэтому я вам советую пользоваться достоверными источниками информации. Откройте сначала официальный сайт ЦИК РФ, посмотрите все данные там», – подчеркнул Андрей Кондратьев.

На встрече с молодыми избирателями также присутствовали секретарь молодежного совета при Центральной избирательной комиссии РТ и руководителю образовательного проекта «Школа избирательного права» Снежана Краснова и начальник отдела по делам молодежи зеленодольского исполкома Евгений Потапов. Они рассказали о существующих для молодежи проектах, проводимых в районе мероприятиях, и других важных моментах.

«Ты определяешь судьбу своих родных и близких. Твой голос – это не просто право, предоставленное тебе государством, это твое реальное участие в жизни страны, участие в ее судьбе», – заключил Потапов.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).