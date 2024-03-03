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В Татарстане из-за тумана вновь серьезно ухудшится видимость
Сегодня и завтра в Татарстане опять опустится туман, что приведет к существенному ухудшению видимости. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Туманы ожидаются местами на территории республики, включая Казань, во второй половине дня 3 марта с сохранением ночью и утром 4 марта.
Из-за погодных условий видимость ухудшится до 500 метров и менее. Недавно МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности в непогоду.
При этом в воскресенье в регионе столбики термометров поднимутся до +1 градуса, возможен небольшой снег.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что метеорологи Татарстана предупредили о большом разбросе температур в начале марта.
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