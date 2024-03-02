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Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана
Сегодня вечером, а также ночью и в первой половине дня воскресенья в Татарстане местами ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Жителей и гостей республики предупредили, что из-за ухудшения метеоусловий на дорогах видимость составит не более 500 метров.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что метеорологи Татарстана рассказали о большом разбросе температур в начале марта. Именно такова будет погода на наступивших выходных: «днем — тепло, вечером — холодно».
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