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Общество 3 марта 2024 07:36

В Татарстане ожидается до +1 градуса и небольшой снег

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В Татарстане ожидается до +1 градуса и небольшой снег
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается погода с переменной облачностью, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

При ночных температурах от −5 до −10, при прояснениях до −15 градусов, днем столбик термометра будет показывать от −3 до +1 градуса. Татарстанцев также предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что метеорологи рассказали о большом разбросе температур в начале марта. Именно такова будет погода на наступивших выходных: «днем — тепло, вечером — холодно».

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